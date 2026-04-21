Mehrere Streifen rücken am Dienstagmorgen aus, die Polizei schickt auch zwei Hubschrauber zum Einsatzort.

Großeinsatz der Münchner Polizei in Neuperlach: Dort habe eine "verdächtige Wahrnehmung" am Dienstag mehrere Streifen auf den Plan gerufen, so die Polizei gegenüber der AZ. Auch zwei Hubschrauber sind nach Angaben der Polizei zur Unterstützung vor Ort.

Der Einsatz in unmittelbarer Nähe des Pep-Einkaufszentrums läuft seit 8.40 Uhr, Angaben zu den Hintergründen liegen derzeit nicht vor. "Die Fahndungsmaßnahmen laufen", sagte Polizeisprecher Ralf Kästle der AZ. Eine Passantin habe den Notruf gewählt und auf den Gegenstand hingewiesen.

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