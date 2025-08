Polizei bittet um Hilfe bei Messerattacke in München

Das Opfer muss nach mehreren Stichverletzungen im Krankenhaus notoperiert werden, Lebensgefahr besteht nicht. Der mutmaßliche Täter wird gefasst.

Der 63-Jährige wird verdächtigt, mehrfach auf einen anderen Mann eingestochen zu haben: Die Münchner Polizei hat am Montag (4. August) einen Mann aus dem Landkreis Deggendorf vorläufig festgenommen.

"Massive Einstiche": 54-Jähriger nach Messer-Attacke in Klinik notoperiert

Gegen 9.45 Uhr seien via Notruf mehrere Meldungen zu Hilferufen in der Fasangartenstraße in Perlach eingegangen, berichtet die Polizei weiter. Die Einsatzkräfte der insgesamt zehn Streifen stießen in der Tiefgarage des Hauses auf drei Personen: Eine 55 Jahre alte Frau sowie auf einen 54-jährigen Mann und einen 63-jährigen Mann.

Letzterer habe beim Eintreffen der Polizei ein Messer in der Hand gehabt, "welches er nach Ansprache durch die Beamten fallen ließ". Ersten Ermittlungen zufolge habe der 63-Jährige wohl mehrfach auf den 54-Jährigen eingestochen und ihm "mit den massiven Einstichen schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers" zugefügt, teilte die Polizei mit.

Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt: 63-Jähriger vor dem Haftrichter

Der Mann kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert, Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es. Der mutmaßliche Täter – er hatte zwei Messer dabei, benutzte aber nur eines – verletzte sich bei der Attacke an der Hand und klagte über Schmerzen in der Schulter. Er wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen, ebenfalls im Krankenhaus behandelt und später wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt dem Haftrichter vorgeführt.

Wie sich herausstellte, kennen sich die 54-jährige Münchnerin und der 63-Jährige aus dem Landkreis Deggendorf. Sie waren früher ein Paar, sind aber seit 15 Jahren getrennt. Der Mann habe seinen Besuch nicht angekündigt, er habe offensichtlich in der Tiefgarage auf die Frau und ihren jetzigen Partner gewartet, so die Polizei.

Die Ermittler sicherten vor Ort Spuren, das Kommissariat 11 startete einen Zeugenaufruf.

Wer hat am Montag (4. August) gegen 9.45 Uhr in der Fasangartenstraße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 089/2910-0 entgegen.