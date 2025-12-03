"Politisch motiviert": Münchner Polizei ermittelt wegen Schmierereien

Die im gleichen Zeitraum vollzogenen politisch motivierten Sachbeschädigungen finden sich an der Ludwig-Maximilians-Universität und am Weihnachtsmarkt Wittelsbacherplatz.

Das Kriminalfachdezernat 4 ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und startete jeweils einen Zeugenaufruf. (Symbolbild)

Wegen Schmierereien in der Maxvorstadt ermittelt die Münchner Polizei in zwei Fällen "wegen politisch motivierter Sachbeschädigung" und sucht Zeugen.

Pro-Palästina-Schmierereien an der LMU

Am vergangenen Freitag (28. November) sei man per E-Mail darüber informiert worden, dass in der Zeit von Donnerstag (15 Uhr) bis Freitag (5.15 Uhr) ein bislang unbekannter Täter (oder auch mehrere Täter) in der Amalienstraße an der Rückseite der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) an mehreren Stellen Flächen mit Farbe besprüht hatte.

Die Polizei schickte eine Streife los, und die Beamten stellten am Gebäude mehrere politisch motivierte Schriftzüge im Kontext zu den Ereignissen in der Region Israel-Palästina in roter und schwarzer Farbe fest, also "Pro Palästina". Zudem waren zwei Statuen am Gebäude mit roter und grüner Farbe besprüht.

Das Kriminalfachdezernat 4 ermittelt wegen Sachbeschädigung und startete einen Zeugenaufruf. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Geschwister-Scholl-Platz, Adalbertstraße, Amalienstraße und Schellingstraße etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Telefon 089 2910-0,) oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mittelalter-Weihnachtsmarkt am Wittelsbacher Platz: Rechte Parolen auf dem Boden

Ebenfalls am vergangenen Freitag wurde der Polizei gemeldet, dass zwischen Donnerstag (22.30 Uhr) und Freitag (7.30 Uhr) ein unbekannter Täter (oder mehrere unbekannte Täter) auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt am Wittelsbacher Platz in Sachen Schmierereien aktiv geworden waren.

Dort fanden die Beamten auf dem Boden mehrere politisch motivierte ausländerfeindliche Schriftzüge vor, die mit roter und weißer Sprühkreide aufgetragen worden waren. Die rechten Parolen drehten sich dabei um die sogenannte Remigration, unter anderem hieß es da "Hohoho, Abschiebung" oder "Danke, Merkel".

Auch hier ermittelt das Kriminalfachdezernat 4 und sucht Zeugen. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wittelsbacherplatz, Brienner Straße, Oskar-von-Miller-Ring und Odeonsplatz etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Telefon 089 2910-0) oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.