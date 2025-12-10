Plötzlich gab es eine riesige Wasserfontäne: Ungewolltes Wasserspiel an Münchner Kreuzung
Eine riesige Wasserfontäne auf einer Münchner Baustelle hat am Mittwochmorgen für staunende Gesichter, spontane Fotosessions und Ratlosigkeit unter den Arbeitern gesorgt.
Sendling-Westpark: Geparkter Audi steht komplett im Regen
Was ist da passiert? Laut Berichten vor Ort touchierte ein Handwerker gegen 9.30 Uhr bei der Anfahrt mit seinem Auto einen angeschlossenen Schlauch. Die unsanfte Berührung sorgte wohl dafür, dass der Schlauch abriss, so die Arbeiter auf der Baustelle in der Hansastraße/Ecke Landaubogen zur AZ.
Ein Audi, der in direkter Nähe geparkt hatte, stand daraufhin komplett im Regen. Weil der Wasserdruck so groß sei, werde die Feuerwehr das Wasser abstellen müssen, hieß es weiter. Ob der Dauerregen für einen Schaden gesorgt hat, war am frühen Morgen nicht bekannt.
Bei den überraschenden Wasserspielen kam niemand zu Schaden, auch der Verkehr floss reibungslos weiter.
