Pkw steht auf A99 bei München in Flammen: Autobahn gesperrt

Auf dem Autobahnring bei Obermenzing brennt ein Auto. Die Insassen können sich retten, die Löscharbeiten sorgen für lange Staus.

Auf der Autobahn 99 hat am Dienstag (9. Dezember) in Höhe von Obermenzing ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und die Autobahn für etwa 45 Minuten komplett gesperrt.

Auto steht auf A99 in Flammen: Insassen bringen sich rechtzeitig in Sicherheit

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, nahmen die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt eine "starke Rauchentwicklung" wahr, das Fahrzeug stand gegen 15.30 Uhr auf der A99 Lindau in Fahrtrichtung Salzburg in Vollbrand.

"Glücklicherweise" hätten alle Insassen das Fahrzeug rechtzeitig verlassen können, das Feuer sei schnell von mehrere Trupps unter Atemschutz abgelöscht worden, hieß es weiter. Bei dem Brand sei der Dieseltank des Autos beschädigt worden, sodass sich der Treibstoff über die Fahrbahn ergossen habe.

Pkw brennt auf A99: Autobahn-Sperrung sorgt für Staus

Weil sich der Treibstoff mit weiteren Betriebsstoffen und dem Löschwasser vermischte, wurde die zuständige Autobahndirektion verständigt, deren Mitarbeiter dann um die anfallenden Reinigungsmaßnahmen kümmerten.

Schon aus großer Entfernung war für die Feuerwehrleute die aufsteigende Rauchsäule zu erkennen. © Berufsfeuerwehr München

Während des Einsatzes war die Autobahn komplett für etwa 45 Minuten gesperrt, was erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte.

Den entstandenen Sachschaden konnte die Feuerwehr nicht beziffern, die Polizei ermittelt zur Brandursache.