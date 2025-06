Am Freitagabend wird ein Kind im Pasinger Stadtpark von einem Hund attackiert und gebissen. Gegen die Besitzerin der Hunde wird nun ermittelt, da es im Vorjahr schon einen ähnlichen Vorfall gab.

Der IS hat einen Anschlag auf den Kölner Karneval angedroht (Symbolbild).

Am Freitagabend kam es im Pasinger Stadtpark zu einem Zwischenfall, bei dem ein vierjähriges Kind von einem Hund verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, war das Kind mit seinen Eltern gegen 20. 50 Uhr an der Würm unterwegs.

Zur gleichen Zeit spazierten eine 59-Jährige und ein 46-Jährige aus München mit ihren beiden Malinois (belgische Schäferhunde) ebenfalls durch den Stadtpark. "Aus bislang unbekannten Gründen", so Polizeisprecherin Tamara Djukaric, "griff einer der beiden Hunde das 4-jährige Kind an und biss ihm ins Gesicht." Die Eltern hatten keine Möglichkeit, rechtzeitig einzugreifen und ihr Kind aus dem Gefahrenbereich zu schaffen.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Kind von Hund ins Gesicht gebissen – OP glücklicherweise nicht notwendig

Passanten, die Zeugen der Attacke wurden, wählten den Notruf und alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Vor Ort wurde das Kind erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sei eine Operation des Kindes aber nicht notwendig.

Die 59-Jährige durfte die beiden Hunde vorerst behalten, allerdings wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und auch das KVR wurde über den Vorfall informiert. Die Behörde prüft jetzt, welche Konsequenzen der Hundehalterin nun drohen.

Die Hundeverordnung der Stadt München schreibt vor, dass Hunde innerhalb des Altstadtrings, in Zügen und Bahnhöfen angeleint sein müssen. Dasselbe gilt auf den Wegen in den von "grünen Pollern" begrenzten Bereichen in städtischen Grünanlagen.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Brisant: Im Jahr 2024 war die Frau schon einmal in einem ähnlichen Fall involviert. Im August biss einer ihrer Hunde schon einen Mann.

Belgische Schäferhunde (der Malinois zählt zu dieser Rasse) werden auch bei der Polizei oder beim Zoll als Diensthunde eingesetzt. Sie gelten weder als überaus temperamentvoll noch als aggressiv, benötigen aber einen konsequent handelnden Besitzer oder Besitzerin.