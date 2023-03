Pasinger Bahnhof: Obdachloser Vandale landet hinter Gittern

Ein Obdachloser bewirft am Pasinger Bahnhof eine Anzeigetafel mit Schottersteinen. Die Polizei sieht bei der Festnahme, dass der Mann keine Aufenthaltserlaubnis besitzt.

Die Bundespolizei konnte den Mann noch am Tatort festnehmen (Symbolbild).

Pasing - Am Montagabend (27. Februar) zerstörte ein 39-jähriger Kosovare eine Anzeigetafel der Deutschen Bahn am Bahnhof Pasing, indem er mehrere Schottersteine auf sie warf. Bundespolizisten fiel bei der Datenaufnahme auf, dass sich der Mann bereits seit fast einem Jahr unerlaubt in Deutschland aufhält.

Der Mann kann noch am Tatort gestellt werden

Gegen 22.15 Uhr stieg der Obdachlose in den Gleisbereich und holte dort mehrere Schottersteine auf den Bahnsteig. Anschließend warf er diese auf die Zuganzeigetafel und zerstörte sie. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion München konnte den Mann noch am Tatort stellen und nahm ihn mit zur Wache am Münchner Hauptbahnhof.

Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Hier stellte sich heraus, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte der 39-Jährige gegenüber den Beamten den Hitlergruß. Die zuständige Staatsanwaltschaft entschied, ihn einem Haftrichter vorzuführen, der Untersuchungshaft anordnete. Neben strafrechtlichen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, unerlaubten Aufenthalt und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, werden auch ausländerrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Der Mann wurde in eine Haftanstalt gebracht.