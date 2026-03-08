Pasing: Zwölfjähriger von Kleintransporter erfasst und schwer verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter erlitt ein Junge in München schwere Verletzungen. Wie es zu dem Unfall im Stadtteil Pasing kam.

Der 47-Jährige soll mit seinem Fahrzeug den Jungen zu spät gesehen haben. (Symbolbild)

Ein Zwölfjähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Pasing schwer verletzt worden. Der Junge wurde von einem Kleintransporter erfasst, als er die Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte.

Zwölfjähriger erleidet nach Unfall Wirbelbruch

Der Junge überquerte die Verdistraße im Stadtteil Pasing hinter einem wartenden Linienbus. Als er auf den zweiten Fahrstreifen trat, kam es zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, der in Richtung Nymphenburg unterwegs war. Der 47 Jahre alte Fahrer konnte an einer Ampel offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Zwölfjährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt unter anderem einen Wirbelbruch. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste die Verdistraße für ca. eine Stunde stadteinwärts gesperrt werden.