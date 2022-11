Pasing: Unbekannter bedroht Jugendliche mit Messer

Nach einer Auseinandersetzung im Pasinger Bahnhof bedroht ein Unbekannter mehrere Jugendliche mit einem Messer. Die Polizei ermittelt.

Pasing - Am Samstagabend kam es am Bahnhof Pasing zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher. Wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilt, ereignete sich die Situation gegen 22.50 Uhr in der Bahnhofshalle.

Pasing: Unbekannter zieht Messer aus der Tasche

Als eine der beiden Gruppen die Bahnhofshalle schließlich in Richtung Personentunnel verließ, lief ein Unbekannter ihr kurze Zeit später hinterher, zog ein Messer aus seiner Tasche und hielt es einem 18-Jährigen sowie zwei weiteren zunächst Unbekannten vor Gesicht und Körper. Danach entfernte er sich.

Die drei Jugendlichen blieben unverletzt, aufgrund ihres lauten und belästigenden Verhaltens wurde allen Jugendlichen allerdings ein Platzverweis erteilt.

Videoaufnahmen helfen bei Personenidentifizierung

Nach Angaben des 18-Jährigen sei es bereits am Freitag zu Streitigkeiten zwischen beiden Gruppen gekommen. Mit Hilfe von Videoaufnahmen vom Bahnhof konnten einige Beteiligte schnell identifiziert werden, die weiteren Ermittlungen dauern noch an.