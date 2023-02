Pasing: Drei Verletzte bei Autounfall – Feuerwehr muss Mann aus Wrack befreien

Ein Mercedes und ein Polo kollidieren auf der Landsberger Straße. An beiden Autos entsteht Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unklar.

An beiden am Unfall beteiligten Autos entstand Totalschaden.

Pasing - Am Donnerstagabend ist es in der Landsberger Straße zu einem Autounfall gekommen. Wie die Feuerwehr am Freitag berichtete, stießen ein Mercedes und ein Polo zusammen. Drei Männer wurden verletzt.

Die zwei Insassen des Mercedes, 58 und 47 Jahre alt, konnten selbständig aussteigen. Der 58-jährige Fahrer des Polo musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Auf der Landsberger Straße kam es infolge des Unfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen. © Berufsfeuerwehr München

Unfall in Pasing: Ursache noch unklar

Alle drei Männer wurden vor Ort vom Rettungsdienst und einem Notarzt untersucht und dann in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallursache ist laut Feuerwehr noch unklar, die Polizei ermittelt.