Party in München eskaliert: Der Gastgeber würgt einen Polizisten und reißt einer Beamtin an den Haaren

Eigentlich will die Streife nur für Ruhe in einem Mietshaus in Berg am Laim sorgen, als ein 62-Jähriger durchdreht und einen Polizeibeamten und dessen Kollegin angreift. 
Ralph Hub
Ralph Hub
Als Polizisten einem renitenten Münchner androhen, ihm Handschellen anzulegen, greift er sie an. (Symbolbild)
Als Polizisten einem renitenten Münchner androhen, ihm Handschellen anzulegen, greift er sie an. (Symbolbild) © IMAGO/Darya Rotocheva

Es begann alles mit einem Routineeinsatz für die Polizeistreife. Bewohner eines Mietshauses in Berg am Laim hatten sich am Freitagabend vergangener Woche über Ruhestörung beschwert. In einer der Wohnungen wurde noch gegen 23.30 Uhr heftigst gefeiert.

Als die Polizisten an der Tür klingelten, öffnete ein 62-jähriger Münchner. Er war stark betrunken, hatte, wie später ein Alkoholtest ergeben sollte, etwa 1,2 Promille im Blut. "Der Mann reagierte sofort aggressiv auf die Beamten“, sagte Polizeisprecher Ralf Kästle.

Der Gastgeber will sich einfach nicht beruhigen

Als ihn die beiden Streifenpolizisten baten, dass er sich beruhigen solle und sie ihm andernfalls Handschellen anlegen müssten, rastete der Münchner erst recht aus. Er würgte den 26 Jahre alten Polizeibeamten mit beiden Händen am Hals. Der Beamte musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Seine Kollegin (25) riss der 62-jährige Angreifer mit Gewalt an den Haaren. Verletzungen erlitt die Beamtin nicht.

Erst mit Verstärkung gelingt es, den Mann zu überwältigen

Erst mit Unterstützung von zwei weiteren Streifenwagen gelang es schließlich, den renitenten Mann zu überwältigen und ruhig zu stellen. Der 62-Jährige verbrachte anschließend den Rest der Nacht in einer Zelle in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums. Am Morgen durfte er wieder zurück in seine Wohnung. Der Mann wurde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat K 26 übernommen.

9 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Chris_1860 vor 13 Stunden / Bewertung:

    Ergänzung aus dem offiziellen Polizeibericht des PP München:

    "Als die Polizeibeamten an der betreffenden Wohnung klopften, öffnete ihnen ein 62-jähriger Italiener mit Wohnsitz in München die Tür. Er war stark alkoholisiert und reagierte sofort aggressiv auf die Polizeibeamten. Als ihm weitere Maßnahmen angedroht wurden, griff er die Polizeibeamten tätlich an. Dabei würgte er einen männlichen Polizeibeamten und riss einer Polizeibeamtin an den Haaren. Mit Hilfe weiterer zur Unterstützung gerufener Polizeistreifen gelang es schließlich, den 62-Jährigen unter Kontrolle zu bringen, zu fixieren und festzunehmen."

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kaiserin vor 41 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chris_1860

    Tja, deshalb gab es früher die Auflage das Frauen im Polizeidienst ebenso kurze Haare haben mussten, heißt ohrfrei, weil man da nicht an den Haaren reißen kann.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor 14 Stunden / Bewertung:

    Es gibt nix Schlimmeres als einen besoffenen Mann. Entweder sind sie aggressiv oder eine wandelnde Schlaftablette.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
