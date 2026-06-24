Paketzustellerin in München bei Auslieferung sexuell belästigt

Während sie einfach nur ihren Job macht, wird eine junge Paketzustellerin von einem Kunden bedrängt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen sexueller Belästigung.

Die Polizei traf den Mann zu Hause an und nahm ihn fest. (Symbolbild)

Eine 24-jährige Paketzustellerin ist in Obergiesing bei der Arbeit mutmaßlich sexuell belästigt worden. Der Empfänger eines Pakets soll die Frau am Dienstag gegen 12.30 Uhr laut Polizei erst unsittlich am Oberschenkel berührt haben, dann – nachdem sie sich in ihr Fahrzeug geflüchtet hatte – erneut am Gesäß.

Die Frau alarmierte die Polizei. Die eingesetzte Polizeistreife der Münchner Polizei konnte den Tatverdächtigen, einen 60-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München, an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen.

Er wurde für die weitere Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen der sexuellen Belästigung angezeigt. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.