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Paketzustellerin in München bei Auslieferung sexuell belästigt

Während sie einfach nur ihren Job macht, wird eine junge Paketzustellerin von einem Kunden bedrängt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen sexueller Belästigung.
AZ/dpa |
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Die Polizei traf den Mann zu Hause an und nahm ihn fest. (Symbolbild)
Die Polizei traf den Mann zu Hause an und nahm ihn fest. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Eine 24-jährige Paketzustellerin ist in Obergiesing bei der Arbeit mutmaßlich sexuell belästigt worden. Der Empfänger eines Pakets soll die Frau am Dienstag gegen 12.30 Uhr laut Polizei erst unsittlich am Oberschenkel berührt haben, dann – nachdem sie sich in ihr Fahrzeug geflüchtet hatte – erneut am Gesäß.

Die Frau alarmierte die Polizei. Die eingesetzte Polizeistreife der Münchner Polizei konnte den Tatverdächtigen, einen 60-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München, an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen.

Er wurde für die weitere Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen der sexuellen Belästigung angezeigt. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. 

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3 Kommentare
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  • Der wahre tscharlie am 24.06.2026 17:38 Uhr / Bewertung:

    Es wird Zeit, dass es mal kräftig regnet und die überhitzten Männer mal runter kühlt.

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  • FRUSTI13 am 24.06.2026 18:19 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Glaube nicht, dass es an mangelndem Regen liegt!

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  • Der wahre tscharlie vor 15 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FRUSTI13

    Das hab ich ja nicht gesagt. Der Regen ist das Mittel zum Zweck.

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