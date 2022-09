Obermenzing: E-Bike-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Der 84-Jährige wollte mit seinem E-Bike über die Kreuzung fahren, da hat ihn ein abbiegendes Auto erfasst.

Obermenzing - Ein 84-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Donnerstag, 18. August nachmittags stadteinwärts unterwegs gewesen. Er fuhr auf der Rathochstraße und wollte die Kreuzung zur Thaddäus-Eck-Straße überqueren. Ein Mann im Renault-Transporter bog zeitgleich von der Thaddäus-Eck-Straße links in die Rathochstraße ein – dann kam es zum Zusammenstoß.

Toter E-Bike-Fahrer: Verkehrspolizei ermittelt

Den genauen Hergang ermittelt die Verkehrspolizei noch. Der 84-jährige E-Bike-Fahrer stürzte jedenfalls zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus – dort verstarb der Mann am vergangenen Mittwoch, 7. September an den Folgen des Unfalls.