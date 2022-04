Obergiesing: Polizei erwischt Opferstock-Plünderer

Ein Duo wird per Video nach einem Kirchen-Einbruch in Obergiesing erkannt.

Die Heilig-Kreuz-Kirche in Obergiesing.

Obergiesing - Schon Anfang Oktober 2021 hatten zwei Unbekannte zwei Mal versucht, den Opferstock der Heilig-Kreuz-Kirche in Obergiesing zu leeren. Beim ersten Versuch scheiterten sie genauso wie beim zweiten.

Obergiesing: Beide Versuche wurde auf Kamera festgehalten

Dafür hinterließen sie einen Schaden am Opferstock von etwa 200 Euro. Er war verbogen und verkratzt. Doch wer waren die beiden, die erst am 7. Oktober zu zweit aufkreuzten und gleich danach ein Täter am 8. Oktober alleine?

Dass sie es zwei Tage nacheinander versuchten, wusste die Polizei eindeutig. Denn was die Möchtegern-Kirchenplünderer nicht wussten: In der Obergiesinger Heilig-Kreuz-Kirche sind Kameras installiert, die scharfe Bilder liefern.

Ermittler tappen im Dunkeln – bis jetzt

Trotzdem tappten die Ermittler wochenlang im Dunkeln. Das änderte sich kürzlich. Denn die zuständigen Kriminalbeamten starteten einen neuen Versuch. Sie leiteten das Videomaterial weiter an die örtliche Polizeidienststelle. Und das brachte tatsächlich den erhofften Ermittlungsdurchbruch.

Beamte der Dienststelle erkannten die beiden Personen auf dem Videomaterial sehr schnell wieder. Der Mann (31, ohne Wohnsitz) und die Frau (31, Münchnerin aus dem Landkreis) waren polizeibekannt wegen Drogendelikten.