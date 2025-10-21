AZ-Plus

Obdachloser demoliert Sicherungskasten: 50.000 Euro Schaden in Apotheke

Im Keller einer Apotheke richtet der Mann einen immensen Schaden ein, und wirft auf der Flucht einen faustgroßen Stein in Richtung einer Angestellten.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei konnte der Tatverdächtige anhand der Personenbeschreibung in der Nähe der Apotheke erkannt und festgenommen werden. (Symbolbild)
Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei konnte der Tatverdächtige anhand der Personenbeschreibung in der Nähe der Apotheke erkannt und festgenommen werden. (Symbolbild) © imago images/NurPhoto

Der Obdachlose war über ein Fenster in das Gebäude in der Oberföhringer Straße eingestiegen und hatte in der Nacht auf Montag (20. Oktober) im Keller geschlafen. Morgens fand ihn eine Apothekerin.

Obdachloser demoliert Sicherungskasten: 50.000 Euro Schaden in Apotheke 

Als die Mitarbeiterin morgens feststellte, dass der Strom in der Apotheke ausgefallen war, ging sie in den Keller, um nachzusehen. Dort fand sie einen schlafenden Obdachlosen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben sowohl den Strom- als auch den Sicherungskasten demoliert.

Dadurch hatten sowohl die benachbarte Sparkasse als auch die Apotheke für Stunden keinen Strom. Mit weitreichenden Folgen für den Medikamentenbestand der Apotheke. Die Kühlkette war unterbrochen, einige Medikamente waren dadurch nicht mehr ausreichend gekühlt. Sie mussten daher entsorgt werden. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Obdachloser flüchtet und wirft einen faustgroßen Stein nach der Apothekerin 

Der Großteil der Summe entfällt dabei auf den temperaturempfindlichen Medikamentenvorrat der Apotheke. Der 39-Jährige versuchte zunächst zu flüchten, dabei warf er nach Angaben einer Polizeisprecherin einen faustgroßen Stein nach der Apothekerin, verfehlte sie aber knapp. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei.

Sachbeschädigung und versuchte gefährliche Körperverletzung: Haftbefehl gegen 39-Jährigen

Eine Streife konnte den verdächtigen Serben wenig später noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der 39-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der erließ Haftbefehl gegen den Mann, er kam in die JVA Stadelheim. Gegen den 39-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 51 Minuten / Bewertung:

    Die Medikamente können an Welcome Klatscher verschenkt werden

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor 59 Minuten / Bewertung:

    Jetzt hat der Serbe immerhin ein richtiges Bett und Essen und duschen darf er auch. Wunscherfüllung.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.