Im Keller einer Apotheke richtet der Mann einen immensen Schaden ein, und wirft auf der Flucht einen faustgroßen Stein in Richtung einer Angestellten.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei konnte der Tatverdächtige anhand der Personenbeschreibung in der Nähe der Apotheke erkannt und festgenommen werden. (Symbolbild)

Der Obdachlose war über ein Fenster in das Gebäude in der Oberföhringer Straße eingestiegen und hatte in der Nacht auf Montag (20. Oktober) im Keller geschlafen. Morgens fand ihn eine Apothekerin.

Obdachloser demoliert Sicherungskasten: 50.000 Euro Schaden in Apotheke

Als die Mitarbeiterin morgens feststellte, dass der Strom in der Apotheke ausgefallen war, ging sie in den Keller, um nachzusehen. Dort fand sie einen schlafenden Obdachlosen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben sowohl den Strom- als auch den Sicherungskasten demoliert.

Dadurch hatten sowohl die benachbarte Sparkasse als auch die Apotheke für Stunden keinen Strom. Mit weitreichenden Folgen für den Medikamentenbestand der Apotheke. Die Kühlkette war unterbrochen, einige Medikamente waren dadurch nicht mehr ausreichend gekühlt. Sie mussten daher entsorgt werden. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Obdachloser flüchtet und wirft einen faustgroßen Stein nach der Apothekerin

Der Großteil der Summe entfällt dabei auf den temperaturempfindlichen Medikamentenvorrat der Apotheke. Der 39-Jährige versuchte zunächst zu flüchten, dabei warf er nach Angaben einer Polizeisprecherin einen faustgroßen Stein nach der Apothekerin, verfehlte sie aber knapp. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei.

Sachbeschädigung und versuchte gefährliche Körperverletzung: Haftbefehl gegen 39-Jährigen

Eine Streife konnte den verdächtigen Serben wenig später noch in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der 39-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der erließ Haftbefehl gegen den Mann, er kam in die JVA Stadelheim. Gegen den 39-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.