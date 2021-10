Nymphenburger Schloss: Unbekannte schmieren Hakenkreuze an Mauer

An einer Mauer des Nymphenburger Schlosses wurden mehrere Hakenkreuz-Schmierereien entdeckt. Der Staatsschutz ermittelt.

Nymphenburg - Unbekannte haben an eine Mauer am Nymphenburger Schloss zwei Hakenkreuze geschmiert. Die Stelle befindet sich an der westlichen Schlossmauer entlang des Radwegs.

Entdeckt wurde die Nazi-Schmiererei am Mittwochmorgen. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich telefonisch im Präsidium melden (Tel. 29100).