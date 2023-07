Nymphenburg: Autos krachen in Tram – Mehrere Verletzte

Am Dienstagabend ist eine Tram aus der Spur gerutscht, nachdem sie mit zwei Autos kollidierte. Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden leicht verletzt.

Am Dienstag sind zwei Autos in eine Tram in Nymphenburg gekracht.

Neuhausen-Nymphenburg - Gleich mehrere Autos sind am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr in der Menzinger Straße in eine Tram gekracht. Dabei haben sich nach Angaben der Feuerwehr zwei Kinder und zwei Erwachsene, die in den Autos unterwegs waren, leicht verletzt.

Ein Drehkranz der Tram ist beim Unfall aus dem Gleisbett gerutscht. Darum musste zunächst ein Rüstwagen mit einer Seilwinde ein Auto wegziehen. Dann fuhr die Tram auf Rutschbleche, mit deren Hilfe sowie viel Muskelkraft der Einsatzkräfte wurde die Tram wieder zurück in die Spur gedrückt.

Mit Rutschblechen und Muskelkraft wurde die Tram wieder in die Spur gesetzt. © Berufsfeuerwehr München

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar, dazu ermittelt aktuell die Polizei. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Straße war während des Einsatzes nicht befahrbar, es kam laut Feuerwehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.