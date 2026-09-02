Notoperation: Mann (33) in München von Schuss getroffen – Täter flüchtig

Von einem Schuss schwer verletzt verständigt der Mann die Polizei, die einen Großeinsatz einleitet. Die Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen bleibt ohne Erfolg.

Der 33-Jährige verständigte den Notruf, und eine Vielzahl von Polizeistreifen machte sich auf den Weg. (Symbolbild)

Das Kommissariat 11 ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts: Das Opfer, ein 33-jähriger Mann, musste sich in der Nacht einer Notoperation unterziehen und "ist Stand jetzt außer Lebensgefahr", berichtet die Polizei.

Am Hart: 33-Jähriger wird von Schuss getroffen und schwer verletzt

Den Angaben zufolge war der Kosovare am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr im Bereich der Neuherbergstraße/Ecke Schleißheimer Straße unterwegs, als er "aus bislang nicht bekannten Gründen" in eine Auseinandersetzung mit zwei männlichen Personen geriet.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde dabei eine Schusswaffe eingesetzt, vermutlich eine Pistole. Das Projektil traf den 33-Jährigen am Oberkörper im Bereich des Bauchs.

Das schwer verletzte Opfer sei die Schleißheimer Straße stadtauswärts geflüchtet. Der 33-Jährige konnte sich bis in die Nähe der U-Bahn-Station Dülferstraße flüchten und von dort aus per Handy den Polizeinotruf verständigen. Die beiden Tatverdächtigen liefen die Schleißheimer Straße stadteinwärts.

Mehr als 20 Streifen waren an der Fahndung nach den flüchtigen Tätern beteiligt. Beide Männer konnten trotzdem unerkannt entkommen.

So werden die Täter beschrieben

Der 33-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Aktuell sei der Mann außer Lebensgefahr, so die Polizei, die am Tatort Spuren sicherte. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Täter werden wie folgt beschrieben – Täter 1: Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt; bekleidet mit weißer Jacke und weißem Basecap sowie Täter 2: Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt; bekleidet mit dunkler Jacke und grünem Basecap.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neuherbergstraße und Schleißheimer Straße (Am Hart) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Wem sind Personen mit dieser Beschreibung aufgefallen, die zu Fuß die Schleißheimer Straße stadteinwärts davongerannt sind?