Nothalte am Heimeranplatz missbraucht: 38-Jähriger sorgt für Ärger

Ein 38-Jähriger hat am Mittwoch ohne gerechtfertigten Grund den Nothalt in einer S-Bahn betätigt. Ein Mitarbeiter der U-Bahnwache konnte ihn wenig später ausfindig machen.

Schwanthalerhöhe - Er war bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher und weiterer Delikte aufgefallen, nun hat ein 38-jähriger Mann in München erneut missbräuchlich Nothilfevorrichtungen betätigt.

Wie die Bundespolizei berichtet, zog der Mann am Mittwochabend am Heimeranplatz zunächst die Notbremse und Türentriegelung in einer S-Bahn. Danach öffnete er die Türen, ging hinunter zur U-Bahnstation und betätigte auch dort an beiden Gleisen die Nothalte.

Die SOS-Säule am U-Bahnhof Heimeranplatz. © Bundespolizei

Nothalte missbraucht: Fahrgast verfolgt Verdächtigen

Ein 32-Jähriger beobachtet ihn dabei und verfolgte ihn, währenddessen informierte er bereits die Polizei. Dem Mann gelang zunächst jedoch die Flucht. Ein zuvor informierter Mitarbeiter der U-Bahnwache konnte ihn allerdings wenig später identifizieren.

Eine Kontrolle der Personalien ergab, dass der Mann erst am 15. Februar am Ostbahnhof mit einer ähnlichen Aktion aufgefallen war. Zudem ermittelte die Bundespolizei wegen "diverser weiterer Straftaten" in den zurückliegenden Monaten gegen den Mann.