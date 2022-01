Neuperlach: Telefonbetrug - 80-Jährige wirft 20.000 Euro aus dem Fenster

Die Fälle falscher Polizeibeamter in München häufen sich. Nun ist eine 80-Jährige um 20.000 Euro betrogen worden. Das Geld hat sie aus dem Fenster geworfen.

Betrug durch "falsche Polizeibeamte": Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus und erbeuten so Millionen. (Symbolbild)

Neuperlach - Von Kriminellen unter Druck gesetzt hat eine Seniorin knapp 20.000 Euro aus dem Fenster geworfen.

Die 80-Jährige war von sogenannten falschen Polizeibeamten am Donnerstag gegen 13 Uhr angerufen und massiv unter Druck gesetzt worden, wie echte Ermittler am Freitag mitteilten. Demnach behaupteten die Kriminellen am Telefon, die Polizei habe ihren Sohn festgenommen.

Neuperlach: Krimineller flüchtet mit fast 20.000 Euro

Durch konstante und manipulative Gesprächsführung sei es den Tätern am Donnerstag gelungen, die Frau zu überzeugen, das Geld zu verpacken und aus einem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stockwerk zu werfen. Ein Krimineller holte das Geld ab und flüchtete unerkannt.

Zeugenaufruf: Wer hat im Bereich der Quiddestraße/Plettstraße/Ständlerstraße im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.