Neuperlach: Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat – bei zweitem Mal

Dumm gelaufen: Weil er es nicht bei einem einzigen Einbruch in einer Wohnung belassen wollte, lief ein Dieb einer Polizeistreife direkt in die Arme – am selben Tag und Ort.

22. Januar 2023 - 14:49 Uhr | AZ

Aktuell sind in München Einbrecher unterwegs. Oft brechen sie Fenster auf. (Symbolbild) © dpa/Philipp von Ditfurth