Neuperlach: Auto brennt komplett aus – 10.000 Euro Schaden

Während der Fahrt fängt der Opel an zu brennen. Als die Feuerwehr ankommt, steht das Auto bereits komplett in Flammen.

An dem Opel entstand Totalschaden.

Neuperlach - Am späten Dienstagabend musste die Münchner Feuerwehr wegen eines brennenden Autos in die Unterbiberger Straße ausrücken. Wie sie am Mittwoch berichtet, bemerkte der Fahrer des Opel Insignia während der Fahrt, dass sein Auto zu brennen anfing. Er alarmierte den Notruf.

Neuperlach: Polizei ermittelt zur Brandursache

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Opel bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Auto, an dem ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 entstand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.