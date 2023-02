Neuhausen: Hakenkreuzfahne im Fenster - Staatsschutz ermittelt gegen 40-Jährigen

Mitten in der Nacht durchsucht die Polizei die Wohnung. Der 40-jährige Bewohner wird angezeigt.

Neuhausen - Eine 18-Jährige hat am Mittwochabend die Polizei alarmiert, weil sie im Fenster einer Wohnung eine Hakenkreuzfahne entdeckte.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr die junge Frau mit der Tram an dem Haus in der Arnulfstraße vorbei. Als sie die Fahne sah, stieg sie an der nächsten Haltestelle aus und rief ihren Freund hinzu. Nachdem auch der 19-Jährige die Reichskriegsflagge mit Hakenkreuz gesehen hatte, rief das Paar die Polizei.

Hausdurchsuchung: Mann gibt Hakenkreuzfahne freiwillig ab

Das Kriminalfachdezernat 4 für Staatsschutzdelikte erwirkte durch die Staatsanwaltschaft München I eine Hausdurchsuchung, die kurz nach Mitternacht vollzogen wurde.

Der 40 Jahre alte Bewohner öffnete den Beamten und übergab ihnen die Fahne freiwillig. Er wurde vernommen und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Der Mann wurde wieder entlassen. Das K44 (Staatsschutzdelikte) ermittelt.