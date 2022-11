Neuhausen: Frau (24) auf dem Heimweg sexuell belästigt

Der Mann bietet ihr Geld für eine Massage an und wird dann handgreiflich. Die Polizei sucht ihn.

Neuhausen - Kurz vor 22 Uhr am Sonntagabend war eine 24-jährige Frau auf dem Nachhauseweg im Bereich Pötschnerstraße/Gudrunstraße, als ein ca. 30-jähriger Mann sie ansprach. Er bot ihr laut Polizei Geld für eine Massage an, was die Frau ablehnte.

Neuhausen: Mann wird handgreiflich

Dann wurde er handgreiflich, griff ihr an den Po und in den Schritt und versuchte, sie an sich heranzuziehen. Die Frau hat aber offenbar genau richtig reagiert und sich sofort gewehrt. So konnte sie sich losreißen und die Flucht ergreifen.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann:

Circa 1,70 Meter groß, schlank, kurze Haare, asiatisches Aussehen.

Trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und sprach gebrochenes Deutsch.

Wer am Sonntagabend im genannten Bereich in Neuhausen etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, beim Kommissariat 15 (Tel. 089/29210-0) oder jeder anderen Dienststelle.