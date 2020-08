Neuhausen: Drogendealer horten Waffenarsenal - drei Festnahmen

Schon seit längerem wurde ein junges Paar aus Neuhausen observiert – beim erneuten Dealen klickten jetzt die Handschellen. Dabei machte die Polizei noch einen Überraschungsfund.

Neuhausen - Bei einer Drogenkontrolle nahm die Polizei am vergangenen Mittwoch gegen 17.15 Uhr drei Personen in Neuhausen in der Nähe des Leonrodplatzes fest.

Eine 19-jährige Sekretärin und ein 25-jähriger Münchner, der in der Gastronomie arbeitet, wollten einem 23-Jährigen Marihuana verkaufen – doch wurde das wegen Drogendelikten bereits bekannte Paar dabei von der Kriminalpolizei observiert. Seit längerem standen sie unter Beobachtung.

Mehrere Stich- und Schusswaffen in der Wohnung

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten dann weitere Drogen, Utensilien für den Drogenhandel und einige Waffen: In der Wohnung befanden sich nach Polizeiangaben eine Machete, ein Schwert, eine Schreckschusspistole und ein Faustmesser.

Der 23-jährige Münchner wurde wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt und nach Aufnahme der Personalien wieder entlassen. Die 19-jährige Münchnerin und der 25-jährige Münchner müssen sich nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.

Beide wurden dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich derzeit in Haft. Die Ermittlungen dauern noch an.

