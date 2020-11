Neues Quartier am Michaelibad: Stadtwerke bauen 140 neue Wohnungen

Die Stadtwerke München kündigen ein Wohnungsprojekt in Berg am Laim an. Aus einem Park&Ride-Parkplatz soll ein "lebendiges und attraktives Wohnquartier" werden.

26. November 2020 - 13:24 Uhr | AZ

140 neue Wohnungen, ein Supermarkt und eine Kita sollen auf dem Parkplatz beim Michaelibad gebaut werden. © SWM

Berg am Laim - Jetzt ist es offiziell: Auf dem Gelände der ehemaligen Buswendeanlage in Berg am Laim entstehen neue Wohnungen. Wie die Stadtwerke München (SWM) mitteilen, wird schon bald auf dem Areal zwischen Heinrich-Wieland-, St.-Michael- und Kampenwandstraße gebaut. Das 1,2 Hektar große Grundstück gehört den Stadtwerken und ist "gegenwärtig kein Schmuckstück", wie selbst die SWM in ihrer Meldung einräumen. So soll das geplante Wohnquartier in Berg am Laim aussehen. © SWM Auf dem Grundstück soll nun "ein lebendiges und attraktives Wohnquartier mit rund 140 Wohneinheiten mit sozialer Infrastruktur und Nahversorgungsflächen" entstehen, so der Plan. Auf dem Gelände ist neben einem Supermarkt auch eine Kita geplant. SWM bauen Quartier in Berg am Laim Die bestehende Park&Ride- und Bike&Ride-Anlage soll in die Tiefgarage der Neubebauung integriert werden, die auch einen direkten Anschluss an die U-Bahnstation Michaelibad bekommen soll. Auf diesem Areal zwischen Heinrich-Wieland-, St.-Michael- und Kampenwandstraße sollen die neuen Wohnungen entstehen. © SWM Für das Neubauprojekt haben zwölf Architekturbüros an einem Realisierungswettbewerb teilgenommen. Der Siegerentwurf stammt von der Münchner 03 Architekten GmbH und den Freisinger Landschaftsarchitekten ver.de. Wann der Spatenstich für das Neuprojekt erfolgen soll, ist bislang noch offen.