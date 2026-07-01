Der Stadtteil Freiham entwickelt sich weiter. Hier entsteht nicht nur Wohnraum für 30.000 Menschen, es eröffnen auch regelmäßig neue Einkaufsmöglichkeiten. Ins "ZAM" im neuen Quartier zieht jetzt ein Discounter mit seiner siebten Münchner Filiale ein.

So schaute das Neubauviertel Freiham im Juni 2025 aus – ein Jahr später hat sich hier viel getan. Action ist ein weiterer Laden für das neue Quartier.

Das Stadtteilzentrum im Münchner Westen bekommt Zuwachs: Im "ZAM" in Freiham eröffnet der Discounter "Action" seine siebte Filiale in der bayerischen Landeshauptstadt.

Eröffnung der Filiale von Action "ein echter Meilenstein für das Quartier"

Die in Zukunft bis zu 30.000 Bewohner und rund 15.000 Beschäftigte in Freiham können sich dort ab sofort mit Haushaltsartikeln, Kosmetik, Textilien, Spielzeug und Do-It-Yourself-Bedarf eindecken. Wie das Wohnungsunternehmen Vonovia mitteilt, soll der Markt dort "eine wichtige Angebotslücke" schließen.

Neben der reinen Marktfläche von rund 1150 Quadratmetern umfasst die Gewerbefläche weitere 650 Quadratmeter für Lager und Verwaltung. "Die Eröffnung der Filiale von Action ist ein echter Meilenstein für das Quartier. Der neue Markt stärkt Freiham als attraktiven Einzelhandelsstandort nicht nur innerhalb des Stadtteils, sondern im gesamten Münchner Westen und im angrenzenden Landkreis", sagt Robert Stellmach, Regionalbereichsleiter Bayern von Vonovia.

Der Markt soll eine wichtige Angebotslücke in Freiham schließen. © Vonovia

Quartier wird mit regenerativer Energie versorgt

Insgesamt führt der Discounter Action nach eigenen Angaben rund 6000 Haushalts- und Alltagsprodukte aus insgesamt 14 Produktkategorien: von Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug und Multimedia über Haushaltswaren, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode sowie Heimtextilien. Knapp zwei Drittel der Produkte kosten laut Vonovia weniger als zwei Euro.

Das "ZAM" in Freiham soll mit rund 110.000 Quadratmetern Gesamtmietfläche zu den größten Quartiersentwicklungen Europas zählen.