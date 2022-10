Neue Stellplätze in der Altstadt: Platz zum Laden, Liefern, Halten

Auch Anwohner dürfen auf den neuen Stellplätzen stehen, jedoch nicht immer. Hauptsächlich sind sie für den Wirtschaftsverkehr vorgesehen.

So sehen sie aus, die neuen Lieferzonen in der Altstadt.

München - Das Mobilitätsreferat schafft in der Altstadt 28 neue Stellplätze für den Wirtschaftsverkehr. Am Mittwoch wurden die ersten markiert. Die Haltebereiche an zwölf Standorten in der Blauen Zone werden orange markiert und mit einem Sackkarren-Symbol versehen.

Hier dürfen beispielsweise Post- und Paketdienste oder auch Lieferanten von Hotels und Gastro zum Be- und Entladen sowie Liefern halten. Handwerker und andere Dienstleistungsbetriebe können für die Dauer ihres Arbeitseinsatzes mit ihrem Parkausweis dort parken. Auch Entsorgungsfahrzeuge dürfen künftig auf den Plätzen stehen. Für die neuen Haltezonen entfallen tagsüber etwa 30 Kfz-Stellplätze.

Auch Anwohner können teilweise auf den speziellen Stellplätzen parken

Werktags zwischen 19 und 8 Uhr und an Sonn- und Feiertagen können auch Anwohner mit Parkausweis Altstadt auf den orange markierten Stellflächen parken.

Weitere fünf Lieferzonen sollen noch im Frühjahr des kommenden Jahres markiert werden, sobald die Witterung nach dem Winter wieder Markierungsarbeiten auf der Straße erlaubt. Ziel der Maßnahme: Die Stadt möchte das Parken in zweiter Reihe reduzieren und dadurch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessern.

Übersicht: Hier gibt es die neuen Stellplätze in der Altstadt