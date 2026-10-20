AZ-Plus
Update

Neue Infos zum Brand in Münchner Tiefgarage: 34-Jähriger festgenommen

Etwa zehn Fahrzeuge stehen in einer Tiefgarage in Moosach in Flammen. Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Noch in der Nacht nimmt sie einen Tatverdächtigen fest. Er soll mit der Besitzerin eines der betroffenen Autos in Verbindung stehen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 12  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.
Thomas Gaulke Am Montagabend brannte es in einer Tiefgarage in München-Moosach.

Update, 20. Oktober, 12 Uhr: Wie die Polizei am Dienstagvormittag bekanntgibt, hörten mehrere Passanten einen lauten Knall und sahen anschließend starken Rauch aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses ziehen. Gleich mehrere Zeugen hätten laut den Beamten einen Mann beobachtet, der kurz nach dem Knall aus der Garage flüchtete. Das ließ die Polizei vermuten, dass es sich um Brandstiftung handelte. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Zunächst blieb die Suche erfolglos. Im Zuge weiterer Ermittlungen geriet dann der 34-Jährige in Verdacht, Beamte ermittelten seinen Aufenthaltsort und nahmen ihn vorläufig fest.

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Tiefgaragenbrand fest

Laut der Polizei handelt es sich dabei um einen Ungarn ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Unbestätigten Zeugenaussagen zufolge sei erst ein Fiat angezündet worden. Daraufhin sprang das Feuer auf etwa zehn weitere Fahrzeuge über. Das erste Auto gehörte offenbar der Ex-Freundin des Ungarn, wie die Beamten mitteilen.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eröffnet. Aktuell befindet er sich in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München, wie die Pressestelle mitteilt. Im Laufe des Dienstags soll er einem Richter vorgeführt werden. 

Brandstiftung in Münchner Tiefgarage? Feuerwehr rückt aus

Erstmeldung: In einer Tiefgarage im Münchner Stadtteil Moosach haben in der Nacht etwa zehn Autos gebrannt. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Polizei. Zum Motiv konnte er noch nichts sagen. Auch zu dem oder den Tatverdächtigen könne er sich nicht äußern.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Ein Auto sei komplett zerstört und weitere beschädigt worden, hieß es. Auch die Bausubstanz der Tiefgarage an der Hanauer Straße sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr war am Montagabend mit zahlreichen Kräften ausgerückt, um die Flammen zu löschen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
12 Kommentare
Artikel kommentieren
  • kartoffelsalat vor 17 Stunden / Bewertung:

    Die Bildstrecke von umherstehenden Einsatzkräften ist sehr, sehr beeindruckend.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Gelegenheitsleserin vor 17 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von kartoffelsalat

    @kartoffelsalat
    "Die Bildstrecke von umherstehenden Einsatzkräften ist sehr, sehr beeindruckend."

    Man konnte sie ja wohl nur beim Vorbereiten und Besprechen fotografieren, weil man keinen Zugang zum eigentlichen Einsatzort hatte.
    Aber Sie haben recht, da hätte es keine 9 Fotos gebraucht ...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 16 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Gelegenheitsleserin

    Eben das. Komplett nichtssagend.
    Auf einem der 9 Fotos lässt sich eine Garageneinfahrt erahnen.ob es die betreffende ist weiß der Himmel...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.