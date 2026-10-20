Neue Infos zum Brand in Münchner Tiefgarage: 34-Jähriger festgenommen

Etwa zehn Fahrzeuge stehen in einer Tiefgarage in Moosach in Flammen. Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Noch in der Nacht nimmt sie einen Tatverdächtigen fest. Er soll mit der Besitzerin eines der betroffenen Autos in Verbindung stehen.

Update, 20. Oktober, 12 Uhr: Wie die Polizei am Dienstagvormittag bekanntgibt, hörten mehrere Passanten einen lauten Knall und sahen anschließend starken Rauch aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses ziehen. Gleich mehrere Zeugen hätten laut den Beamten einen Mann beobachtet, der kurz nach dem Knall aus der Garage flüchtete. Das ließ die Polizei vermuten, dass es sich um Brandstiftung handelte. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Zunächst blieb die Suche erfolglos. Im Zuge weiterer Ermittlungen geriet dann der 34-Jährige in Verdacht, Beamte ermittelten seinen Aufenthaltsort und nahmen ihn vorläufig fest.

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Tiefgaragenbrand fest

Laut der Polizei handelt es sich dabei um einen Ungarn ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Unbestätigten Zeugenaussagen zufolge sei erst ein Fiat angezündet worden. Daraufhin sprang das Feuer auf etwa zehn weitere Fahrzeuge über. Das erste Auto gehörte offenbar der Ex-Freundin des Ungarn, wie die Beamten mitteilen.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eröffnet. Aktuell befindet er sich in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München, wie die Pressestelle mitteilt. Im Laufe des Dienstags soll er einem Richter vorgeführt werden.

Brandstiftung in Münchner Tiefgarage? Feuerwehr rückt aus

Erstmeldung: In einer Tiefgarage im Münchner Stadtteil Moosach haben in der Nacht etwa zehn Autos gebrannt. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Polizei. Zum Motiv konnte er noch nichts sagen. Auch zu dem oder den Tatverdächtigen könne er sich nicht äußern.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Ein Auto sei komplett zerstört und weitere beschädigt worden, hieß es. Auch die Bausubstanz der Tiefgarage an der Hanauer Straße sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr war am Montagabend mit zahlreichen Kräften ausgerückt, um die Flammen zu löschen.