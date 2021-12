Neue Brücke für Pasing  für bessere Radl-Anbindung an die City

Eigentlich hätte das Bauwerk schon 2019 fertig sein sollen - nun soll im Herbst 2022 der Radverkehr über die Brücke rollen.

Pasing - Die Offenbachstraße ist derzeit kein Vergnügen für Radfahrer und Fußgänger. Denn die viel befahrene Straße, die das Pasinger Zentrum mit dem Neubaugebiet an der Paul-Gerhardt-Allee verbindet, ist nicht einfach zu queren. Und das ist besonders schlecht, da entlang der Bahnlinien gerade eine neue Radwegachse geschaffen wird, die den Westen besser an die City anbindet.

Die neue Brücke ist 22 Meter lang und sechs Meter breit

Diese ist aber an der Offenbachstraße unterbrochen. Wie das bayerische Verkehrsministerium am Dienstag mitteilte, wird sich der Freistaat nun mit 1,26 Millionen Euro an dem Bau einer Brücke beteiligen. Die Stadt investiert fünf Millionen in das stützenlose, sechs Meter breite und 22 Meter lange Bauwerk.

Eigentlich sollte die Brücke schon 2019 fertig sein

Mit den ersten Vorarbeiten wurde kürzlich begonnen. Endlich, werden manche im Viertel sagen, denn das Baureferat wurde bereits im Jahr 2016 mit der Planung beauftragt. Eigentlich sollte schon 2019 der Radverkehr über die Brücke rollen und Fußgänger darauf flanieren. Aus dieser Zeit stammt auch die im großen Bild zu sehende Visualisierung.

Die Lage der Brücke in der Nähe der Pasing Arcaden (links mit brauner Dachfläche). © Google Maps

Grund für die Verzögerung von immerhin vier Jahren: der Markt. Denn die Preise für die Massivbauweise waren so in die Höhe geschnellt, dass die Stadt lieber umplante und alles neu ausschrieb. Nun soll mit vorgefertigten Teilen gearbeitet werden. Damit im Herbst 2022 endlich was rollt.