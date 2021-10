Nachbarschaftsstreit eskaliert: Über zehn Streifen rücken an

Am Freitagabend meldeten Zeugen eine Schießerei in einem Wohnhaus in Bogenhausen. Die Beamten rückten mit etlichen Einheiten an.

03. Oktober 2021 - 12:05 Uhr | AZ

Der Tatverdächtige hatte eine Schreckschußwaffe in der Wohnung. (Symbolbild) © dpa