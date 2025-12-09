Nachbarn jagen Einbrecher in Trudering

Ein 34-Jähriger aus Trudering läuft den Tätern hinterher und wird in den Bauch getreten. Eine 32-Jährige folgt ihnen im Auto. Trotz einer Großfahndung der Polizei mit mehr als 20 Streifenwagen und einem Hubschrauber entkommen die Verdächtigen.

Ein Mechaniker (34) und eine Pflegekraft (32) haben am Montag viel Mut bewiesen. Sie beobachteten zwei Männer bei einem Einbruchsversuch. Als die Verdächtigen flüchteten, nahmen sie die Verfolgung auf.

Der Mann und die Frau beobachteten gegen 17.35 Uhr auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Trudering zwei fremde Männer. Sie sprachen die Männer an, worauf das Duo sofort die Flucht ergriff.

Verfolger wird von den Tätern angegriffen und getreten

Der Mechaniker rannte den beiden Männern hinterher. Zeitgleich alarmierte er über Handy die Polizei. Der 34-Jährige konnte die Flüchtenden einholen. Doch die wehrten sich. Einer der Männer ging auf den couragierten Nachbarn los und trat ihm in den Bauch. Der 34-Jährige krümmte sich vor Schmerz und ging zu Boden.

Die Pflegerin war in ihr Auto gestiegen und fuhr den Flüchtenden hinterher. Bevor sie die mutmaßlichen Einbrecher einholen konnten, sprangen die über einen Zaun und entkamen unerkannt über einige Gartengrundstücke.

Großfahndung mit 20 Streifen und Helikopter

Rund 20 Streifenwagen waren an der Großfahndung beteiligt. Dazu schwebte ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet. Trotz des enormen Aufwands fanden die Beamten keine Spur von den Einbrechern.

Am Tatort wurden Spuren gesichert. Offenbar war es den Tätern nicht gelungen, in das Einfamilienhaus einzudringen. Die aufmerksamen Nachbarn hatten sie zuvor erwischt.

Der 34-Jährige wurde nach Polizeiangaben durch den Tritt verletzt. Der Mechaniker wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die im Bereich der Schwedensteinstraße und Schrammingerweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich melden unter Telefon 089/29100. Einer der verdächtigen Männer ist korpulent und hat eine Glatze, der andere Verdächtige ist schlank und trägt einen Bart.