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Nach Unfall auf der Nymphenburger Straße: Fußgänger erliegt Verletzungen

Der Mann wurde bei dem Unfall am 22. Oktober schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Jetzt meldete die Polizei, dass der über 80-Jährige verstorben ist.
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Der schwer verletzte Fußgänger wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der schwer verletzte Fußgänger wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der Mann war am 22. Oktober auf der Nymphenburger Straße von einem Auto erfasst worden, jetzt ist der über 80-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Münchner Polizei am Dienstag mitteilte.

Autofahrerin hatte Grün: Fußgänger auf Nymphenburger Straße von Pkw erfasst 

Der Fußgänger hatte gegen 11 Uhr die Nymphenburger Straße vom Rotkreuzplatz kommend an der südlichen Fußgängerfurt in Richtung Leonrodstraße überquert.

Zeitgleich fuhr eine 64-jährige Münchnerin mit einem Opel die Nymphenburger Straße in Richtung Landshuter Allee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte ihre Ampel grünes Licht.

Der Mann wurde schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Nymphenburger Straße in Richtung Landshuter Allee 45 Minuten komplett gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelte zum Unfallhergang und suchte Zeugen.

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