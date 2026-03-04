Nach Sturz auf U-Bahn-Rolltreppe: Münchnerin (80) stirbt im Krankenhaus

Der Rettungsdienst bringt die Seniorin nach dem Sturz auf der U-Bahn-Rolltreppe am Marienplatz in eine Klinik, wo sie Tage später ihren schweren Verletzungen erliegt.

Eine 80 Jahre alte Frau ist im Bahnhof Marienplatz die komplette Rolltreppe von oben bis runter zur U-Bahn hinabgestürzt. Die Rentnerin kam ins Krankenhaus, wo sie vier Tage später ihren schweren Verletzungen erlag.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der "Unfall ohne Fremdverschulden" bereits am Freitag (27. Februar) gegen 23 Uhr: Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München habe auf der Rolltreppe "aus bislang unbekannten Gründen" das Gleichgewicht verloren, sei gestürzt und habe sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der Rettungsdienst brachte die Seniorin in eine Klinik. Dort verstarb die Frau am Dienstag (3. März). Ein Passant hatte laut Polizei den Notruf 110 gewählt, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.