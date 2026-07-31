Nach einem Stromausfall in Teilen von Lochhausen ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Kleinbrand im Bereich einer Hochspannungsleitung gekommen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löscht einen Brand an einer Stromleitung nach einem Stromausfall in Lochhausen. (Symbolbild)

Nach einem Stromausfall in Teilen von Lochhausen ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Kleinbrand im Bereich einer Hochspannungsleitung gekommen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 15.15 Uhr informierten die Stadtwerke München über einen Stromausfall in Teilen des Stadtteils Lochhausen. Während Mitarbeitende des Entstörungsdienstes Maßnahmen zur Wiederherstellung der Stromversorgung durchführten, kam es nach Angaben der Berufsfeuerwehr am Donnerstagabend in der Eschenrieder Straße im Übergangsbereich zwischen Mast und Boden einer 10.000-Volt-Hochspannungsleitung zu einem Brand.

Brandursache ist noch unklar

Die Feuerwehr München löschte das Feuer zügig und kontrollierte den betroffenen Bereich anschließend auf weitere Glutnester. Das Vorgehen erfolgte in enger Abstimmung mit dem Entstörungsdienst der Stadtwerke München. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Ursache war technischer Defekt

Nach Angaben der Polizei war ein technischer Defekt an einer Mittelspannungsanlage die Ursache für das Feuer. Dadurch gerieten eine etwa vier Quadratmeter große Wiesenfläche sowie der untere Bereich eines Holzmastes in Brand.

Aufgrund des Schadens an der Mittelspannungsanlage kam es in Teilen von Lochhausen und Langwied zu Stromausfällen. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.