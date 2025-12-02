Nach schwerem Tram-Unfall: Frau im Krankenhaus, Straße zeitweise komplett gesperrt

Die Autofahrerin liegt nach dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn im Krankenhaus, die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Eine 80-Jährige aus München ist am Montagmittag in Bogenhausen mit ihrem Honda beim Linksabbiegen auf der Cosimastraße mit einer Trambahn zusammengestoßen. Die Seniorin kam mit Frakturen ins Krankenhaus. Der Fahrer der Tram sowie die Mitfahrer wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Tram kracht in die linke Seite des Autos

Die Hondafahrerin wollte an der Kreuzung Cosimastraße und Fritz-Meyer-Weg mit ihrem Auto nach links abbiegen. Dort stieß ihr Wagen mit der Trambahn zusammen, die in derselben Richtung unterwegs war. In der Straßenbahn wurden weder der Fahrer noch die Passagiere verletzt. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Die Autofahrerin erlitt an der linken Körperseite mehrere schwere Verletzungen. Sie kam mit Frakturen und Prellungen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Cosimastraße in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei ermittelt den Unfallhergang. Die Höhe des Schadens an Tram und Auto ist bislang nicht bekannt.