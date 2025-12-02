AZ-Plus

Nach schwerem Tram-Unfall: Frau im Krankenhaus, Straße zeitweise komplett gesperrt

Die Autofahrerin liegt nach dem Zusammenstoß mit der Straßenbahn im Krankenhaus, die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.
Die Polizei ermittelt nach dem Zusammenstoß eines Autos und einer Straßenbahn. (Symbolbild) © imago images/Eibner-Pressefoto

Eine 80-Jährige aus München ist am Montagmittag in Bogenhausen mit ihrem Honda beim Linksabbiegen auf der Cosimastraße mit einer Trambahn zusammengestoßen. Die Seniorin kam mit Frakturen ins Krankenhaus. Der Fahrer der Tram sowie die Mitfahrer wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Tram kracht in die linke Seite des Autos

Die Hondafahrerin wollte an der Kreuzung Cosimastraße und Fritz-Meyer-Weg mit ihrem Auto nach links abbiegen. Dort stieß ihr Wagen mit der Trambahn zusammen, die in derselben Richtung unterwegs war. In der Straßenbahn wurden weder der Fahrer noch die Passagiere verletzt. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Die Autofahrerin erlitt an der linken Körperseite mehrere schwere Verletzungen. Sie kam mit Frakturen und Prellungen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Cosimastraße in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei ermittelt den Unfallhergang. Die Höhe des Schadens an Tram und Auto ist bislang nicht bekannt.

  • Peterauslaim vor 51 Minuten / Bewertung:

    Radl Rainer. Du trägst auch einen Helm?
    Der nennt sich Aluhut.😂😂😂

  • Radl Rainer vor einer Stunde / Bewertung:

    Durch das Tragen von Autofahrerhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Autofahrerhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Polizei grundsätzlich allen Senioren entsprechende Helme zu tragen.

  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:

    "Münchnerin wird bei einem Tram-Unfall in Bogenhausen schwer verletzt"

    Journalistische Perle, die 486.:

    Wäre es eine Radlfahrerin stünde dort "Radfahrerin verletzt sich bei Tram-Unfall in Bogenhausen schwer"

    Nebst Helmpropaganda, versteht sich.

