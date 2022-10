Nach Sanierung am Olympiazentrum: ÖDP will alte Uhren zurück

Am U-Bahnhof Olympiazentrum wird die Zeit nun digital angezeigt. Das zerstört den Olympia-Charme, findet die Partei.

München - Tobias Ruff kann sich für diese Sanierungsmaßnahme so gar nicht erwärmen: "Fahrlässig" würde die Stadt München mit ihrem kulturellen Erbe umgehen, so der Stadtrat der ÖDP.

Was ihn so erzürnt: Im August wurden die analogen Uhren an der U-Bahnhaltestelle Olympiazentrum ersetzt. Und diese seien nicht nur deutlich weniger ästhetisch, sondern zudem schwer lesbar, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung.

Die analoge Uhr ... © ödp

... ist durch eine digitale ersetzt worden © ödp

Digitaluhren fürs Olympiazentrum

Vor allem vor dem Hintergrund, dass das Olympia-Ensemble heuer sein 50-jähriges Jubiläum feiert, habe es viele Anwohnerinnen und Anwohner geärgert, dass durch die neuen Digitaluhren der besondere Charme der Station verloren gegangen sei.

Die Fraktion ÖDP/München-Liste hat nun gefordert, den Originalzustand wieder herzustellen, also die Originaluhren am U-Bahnhof Olympiazentrum und die bereits zuvor entfernten Uhren im Innenbereich des Busbahnhofs wieder anzubringen.