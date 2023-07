Nach Krach im Münchner Rathaus: Radweg in der Elisenstraße beschlossen

Nachdem 2020 bereits ein Pop-up-Radweg in der Elisenstraße angelegt worden ist, ist jetzt eine bauliche Umsetzung beschlossen worden.

Der Pop-up-Radweg an der Elisenstraße, jetzt wurde ein Radweg beschlossen. (Archivbild)

Maxvorstadt - Nach längerer Diskussion hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats am Mittwoch beschlossen, dass ein neuer Radweg auf der Elisenstraße gebaut wird. Aus dem im Sommer 2020 angelegten Pop-up-Radweg wird nun ein 2,80 Meter breiter und durch Bordsteine abgetrennter baulicher Radweg mit möglicher Einbindung in die Radschnellverbindung nach Fürstenfeldbruck. Kostenpunkt solle laut Beschlussvorlage bei bis zu 13,8 Millionen Euro liegen.

Radweg auf der Elisenstraße: Mehr Radler, weniger Autos

Schon die Pop-up Lösung hatte die Zahl der Radfahrer auf der Elisenstraße fast verdoppelt und gleichzeitig die Menge an Autos um 35 Prozent reduziert. Gleichzeitig gehen durch die Baumaßnahmen allerdings alle 75 Parkplätze in der Straße dauerhaft verloren, als Ausgleich dazu sollen in der Luitpoldstraße zehn Parkplätze für Krankentransporte und Menschen mit einem Behindertenausweis geschaffen werden.

Mehr Komfort für Fußgänger und Radfahrer

Durch eine Verbreiterung der Rad- und Gehwege soll mehr Sicherheit und Komfort für Radfahrer und Fußgänger in der Stadt geschaffen werden und gleichzeitig das Unfall- und Konfliktrisiko durch neue Querungsmöglichkeiten verringert werden, so Mobilitätsreferent Georg Dunkel in einer Mitteilung