Nach Fünf-Meter-Sturz: Feuerwehr rettet schwer verletzten Bauarbeiter in Thalkirchen

Auf einer Baustelle in Thalkirchen hat sich ein Bauarbeiter schwer verletzt. Der 58-Jährige stürzte fünf Meter tief in einen schmalen Schacht.

Thalkirchen - Etwa fünf Meter in die Tiefe stürzte ein 58-jähriger Bauarbeiter am Freitagmorgen auf einer Baustelle in der Tölzer Straße in Thalkirchen.

Mit einer Schaufeltrage konnte die alarmierte Berufsfeuerwehr den Mann schließlich retten. Der lag nach seinem Sturz schwer verletzt in einem schmalen Schacht zwischen Kellerwand und Schalungswänden. Die Bergung sei aufgrund der engen Stelle "eine große Herausforderung" gewesen, berichtete die Feuerwehr am Freitag.

Die Bergung gestaltete sich teilweise kompliziert. © Berufsfeuerwehr München

Nach der Bergung wurde der Verletzte in eine Klinik transportiert. Im Einsatz war der Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr, ein Löschzug, die Höhenrettungsgruppe, der Notarzt und Rettungsdienst. Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache.