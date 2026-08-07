Mysteriöse Messer-Attacke an der Wohnungstür: Tatverdächtiger stellt sich der Münchner Polizei

Unvermittelt wird ein Mann an einer Wohnungstür mit einem Messer angegriffen. Der mutmaßliche Täter flüchtet, kann aber identifiziert werden. Knapp eine Woche später stellt er sich der Polizei.

Die Polizei fahndet nach einem 35-Jährigen aus München, der einen 42-Jährigen niedergestochen haben soll. (Symbolbild)

Update, 7. August, 12.14 Uhr: Am Ende war wohl der Fahndungsdruck zu groß. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der tatverdächtige 35-Jährige am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr freiwillig der Polizei gestellt. Der gegen ihn bestehende Haftbefehl wurde vollstreckt. Der 35-Jährige wird im Laufe des Freitags dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Entscheidung über die Haftfrage vorgeführt.

Update, 3. August, 10.54 Uhr: Die Fahndung nach dem 35-Jährigen, der am Freitagvormittag in München einen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, läuft weiterhin.

Gegen den tatverdächtigen Mann liegt ein Haftbefehl vor, unter anderem wegen versuchten Mordes, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann soll am Freitagvormittag bei einer Frau im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg geklingelt haben. Als ein Mann öffnete, soll der Tatverdächtige ihn unvermittelt mit dem Messer angegriffen und ihm einige Faustschläge verpasst haben. Anschließend sei er geflüchtet, konnte aber identifiziert werden. Das Opfer kam laut Polizei mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Opfer öffnete ahnungslos die Tür

Erstmeldung, 2. August: Ein undurchsichtiger Fall beschäftigt die Ermittler der Münchner Mordkommission. Gefahndet wird nach einem 35 Jahre alten in München lebenden Kosovaren. Er soll am Freitagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in der Schachenmeierstraße einen 42-Jährigen mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt haben.

Der Täter stach sofort zu

Der Messerangriff erfolgte vor der Wohnung einer 36-jährigen Münchnerin, bei der der 42-Jährige und zwei weitere Personen zu Besuch waren. Als es gegen 10.20 Uhr an der Tür klingelte, stand der 42-Jährige auf, um zu öffnen.

Vor ihm soll der gesuchte 35-Jährige gestanden haben. Nach Angaben der Polizei griff der Täter den 42-Jährigen sofort an. Dabei soll der Täter mit einem Messer mehrmals auf das Opfer eingestochen und es schwer verletzt haben. Zudem soll der Angreifer auf den 42-Jährigen auch mit Fäusten eingeprügelt haben. Anschließend flüchtete der Angreifer.

42-Jähriger außer Lebensgefahr

Der Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus. Der Mann befindet sich nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Sonntag nicht mehr in Lebensgefahr.

EU-weite Fahndung nach 35-Jährigem

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Mordkommission geriet der 35-Jährige in den Mittelpunkt der Fahndung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München zwischenzeitlich einen Haftbefehl sowie einen Europäischen Haftbefehl u. a. wegen versuchten Mordes gegen den verdächtigen Kosovaren. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen des Polizeipräsidiums München laufen weiterhin auf Hochtouren, sagte eine Polizeisprecherin.

Motiv der Tat ist unklar

Unklar ist das Motiv der Bluttat. Die Polizei geht davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten, zwischen beiden eine Vorbeziehung bestand. Nähere Angaben dazu machte die Polizei bisher nicht. Ein weiteres Motiv könnte Eifersucht sein: Ob es dabei möglicherweise um die 36-jährige Gastgeberin ging, ist nicht bekannt.