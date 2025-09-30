Die 45-Jährige ist auf ihrem Kleinkraftrad im Heckenstallertunnel unterwegs und stößt mit einem Lastwagen zusammen. Für die Frau kommt jede Hilfe zu spät.

Der Heckenstallertunnel war in östlicher Fahrtrichtung über mehrere Stunden hinweg komplett gesperrt. (Archivbild)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Heckenstallerstraße ist am Montag (29. September) eine 45-jährige Frau ums Leben gekommen, die auf einem Kleinkraftrad unterwegs war, berichtet die Polizei.

Tödlicher Zusammenstoß: Münchnerin stirbt noch an der Unfallstelle

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 17.20 Uhr auf Höhe der Abfahrt zur Passauer Straße: Die Münchnerin fuhr demnach mit ihrer Piaggio-Maschine im Heckenstallertunnel auf dem rechten Fahrstreifen, links von ihr befand sich ein 58-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Landshut in einem MAN-Lastwagen.

Verkehr massiv gestört: Heckenstallertunnel stundenlang komplett gesperrt

Kurz vor der Ausfahrt zur Passauer Straße wechselte die 45-Jährige den Fahrstreifen, setzte sich vor den Lkw, und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 45-Jährige tödlich verletzt.

Der Heckenstallertunnel war während der Unfallaufnahme laut Polizei in östlicher Fahrtrichtung über mehrere Stunden hinweg komplett gesperrt. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro: Am Lastwagen entstand geringer Sachschaden, das Kleinkraftrad wurde schwer beschädigt, und auch eine Leitplanke nahm Schaden.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter und sucht Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon 089/6216-3322) in Verbindung zu setzen.