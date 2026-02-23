Eine 62-Jährige in einem elektrischen Krankenfahrstuhl ist in Sendling vom Gehweg abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Die 62-Jährige kommt ins Krankenhaus, da geht der Ärger für sie dann erst richtig los.

Reichlich flott war eine 62 Jahre alte Münchnerin am Sonntagabend auf dem Gehweg des Gottfried-Böhm-Rings in Sendling stadtauswärts in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 geriet die Münchnerin nach Polizeiangaben mit ihrem Elektro-Rolli auf den Grünstreifen zwischen dem Gehweg und der Fahrbahn.

Frau wehrt sich gegen Alkoholtest

Der Krankenfahrstuhl krachte gegen einen Baum. Die 62-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Sitz geschleudert und blieb im Gras liegen. Passanten verständigten den Rettungsdienst, der die Frau in eine Klinik brachte. Sie hatte Prellungen erlitten und klagte über Schmerzen im Bereich der Rippen.

In der Klinik bemerkte man aber auch die Fahne der Frau. Die Polizei wurde wegen des Unfalls informiert. Einen Alkoholschnelltest verweigerte die Münchnerin. Daher musste sie eine Blutprobe abgeben. "Dabei leistete die 62-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen", berichtete eine Polizeisprecherin am Montag.

Die Rollifahrerin wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt . Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Polizei geführt. Die Frau ist bei der Polizei keine Unbekannte, gegen sie wurde in früheren Jahren bereits wegen Drogendelikten, Schwarzfahrens und Diebstahls ermittelt.