Münchnerin im Pasinger Stadtpark mit Ast niedergeschlagen

Die Täter haben es auf den Rucksack der jungen Frau abgesehen. Als die 25-Jährige ihr Eigentum mit aller Kraft verteidigt, greift einer der Männer zu einem herumliegenden Ast und schlägt zu.

Der Zugang zum Pasinger Stadtpark. In der Grünanlage ist eine 25-Jährige Opfer eines brutalen Überfalls geworden.

Eine 25 Jahre alte Frau aus München war am vergangenen Montagabend zu Fuß im Pasinger Stadtpark unterwegs. Gegen 22.15 Uhr lauerten der Münchnerin drei Männer auf. Sie hatten es auf den Rucksack des Opfers abgesehen.

Die heftige Gegenwehr bringt die Täter aus dem Konzept

Die 25-Jährige ließ sich von den drei Angreifern nicht einschüchtern. Als die Männer ihr den Rucksack vom Rücken reißen wollten, rief sie laut um Hilfe und verteidigte ihr Eigentum mit ganzer Kraft. Um den Widerstand der Frau zu brechen, griff sich einer der Täter nach Polizeiangaben einen am Boden liegenden Ast.

Damit schlug der Mann der 25-Jährigen auf den Kopf. Die Münchnerin ließ trotz einer blutenden Kopfverletzung ihren Rucksack noch immer nicht los. Die Gegenwehr der Frau brachte die drei Räuber völlig aus dem Konzept. Sie gaben schließlich auf und liefen davon.

Die 25-Jährige ging zur PI in Pasing und erstattete Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Trio brachte keinen Erfolg. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle drei Männer sind etwa 16 bis 17 Jahre alt, 1,60 bis 1,75 Meter groß und schlank. Sie trugen dunkle Winterjacken mit Kapuze, hatten dunkle Haare und zentralasiatisches Aussehen. Einer der drei hatte auffällig buschige Augenbrauen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Pasinger Stadtparks Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089 2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.