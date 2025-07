Münchnerin aggressiv in Bus: Als zwei Mädchen (13) eingreifen, attackiert sie

Zwei 13 Jahre alte Mädchen aus München haben am Montagnachmittag in einem Linienbus außerordentlich viel Zivilcourage gezeigt. Sie gingen dazwischen, als eine 23-Jährige eine Passagierin belästigte. Die Angreiferin ging daraufhin auf die beiden Schülerinnen los. Die Polizei nahm die Täterin fest.

Die beiden Schülerinnen wurden am Montagnachmittag in einem Linienbus in Haidhausen Zeuginnen einer überaus kritischen Situation: Sie sahen, wie eine 23-Jährige während der Fahrt auf eine weitere Passagierin zuging, "offenbar um sie zu schlagen", wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Die Gründe für das feindselige Verhalten der gebürtigen Münchnerin sind nicht bekannt. Die Identität des potenziellen Opfers ist nicht geklärt, die Frau wird von der Polizei als Zeugin gesucht.

Zwei 13-Jährige zeigen sehr viel Mut

Die beiden 13 Jahre alten Mädchen im Bus reagierten sofort. Sie griffen ein und wollten die Situation klären. Daraufhin richtet sich die Wut der 23-jährigen Münchnerin gegen die beiden Teenager. Sie schlug die Mädchen zu Boden und trat anschließend gegen deren Köpfe, sagte Polizeisprecher Tobias Schenk.

Die Angreiferin stieg anschließend aus dem Bus aus und flüchtete. Eine Polizeistreife machte die Verdächtige später am Ostbahnhof ausfindig und nahm sie fest. Dabei leistete die 23-Jährige nach Polizeiangaben massiven Widerstand. Ein Polizist wurde durch sie leicht verletzt.

Mädchen kommen ins Krankenhaus

Die beiden couragierten Schülerinnen wurden durch die Attacke ebenfalls leicht verletzt. Sie kamen nach Polizeiangeben vorsorglich zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Inzwischen sind beide Schülerinnen wieder bei ihren Eltern.

Tatverdächtiger droht U-Haft

Die 23-Jährige aus München wurde inzwischen angezeigt. Polizisten brachten sie in die Haftanstalt des Präsidiums. Sie wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er entscheidet, ob die wohnsitzlose Frau in U-Haft kommt. Das Kommissariat K 24 ermittelt gegen die 23-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Münchnerin ist bereits polizeibekannt und früher schon wegen Schlägereien aufgefallen.