Münchner Zivilfahnder erfolgreich: Grapscher in flagranti erwischt

Der 41-Jährige soll mindestens drei Frauen verfolgt und sexuell belästigt haben. Der Tatverdächtige ist bisher wegen Straftaten polizeilich nicht aufgefallen.

Die unangenehme Annäherung. Belästigung der Frau am Abend . Symbolfoto. München Bayern Deutschland *** The unpleasant approach harassment of the woman in the evening Symbol photo Munich Bavaria Germany Copyright: xRolfxPossx

Nachdem sich am Wochenende zwei Frauen bei der Polizei gemeldet hatten, die spätnachts in Laim von einem Sexualtäter behelligt worden waren, legten sich Zivilfahnder auf die Lauer.

Zivilfahnder melden Erfolg: Tatverdächtiger festgenommen

In der Nacht auf Dienstag beobachteten die Beamten gegen 1 Uhr in der Agnes-Bernauer-Straße einen Verdächtigen. Der Mann folgte einer Frau in einem weißen Dirndl. Der Fremde kam seinem Opfer immer näher. Als die Frau im Eingang eines Mietshauses in der Agnes-Bernauer-Straße verschwand, schlugen die Fahnder zu. Sie nahmen den Verdächtigen fest.

Die Frau, die er verfolgt hatte, bekam von dem Zugriff der Polizei nichts mit. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um einen 41 Jahre alten Italiener, der in München wohnt. Der Mann ist bisher wegen Straftaten nicht polizeilich aufgefallen.

41-Jähriger bedrängte auch Barkeeperin auf ihrem Heimweg

Er soll am Samstag kurz vor 2 Uhr nachts zwischen Zschokkestraße und Agnes-Bernauer-Straße eine 27-Jährige belästigt haben. Nach Informationen der Polizei griff der 41-Jährige der Frau über ihrer Kleidung in den Intimbereich.

In der darauffolgenden Nacht, am Sonntag gegen 2.40 Uhr, soll derselbe Täter eine 35 Jahre alte Frau im Bereich der Mitterhoferstraße und Schäufeleinstraße verfolgt haben.

Er sprach die Barkeeperin auf dem Heimweg von hinten auf Englisch an. Als sie sich umdrehte, packte er sie und drückte die Münchnerin zu Boden. Als eine Frau und spätere Anruferin auf die Situation aufmerksam wurde, ergriff er die Flucht.