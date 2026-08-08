Münchner Supermarkt in Flammen: Polizei gibt Details zum Einsatz bekannt

In einer Edeka-Filiale im Münchner Süden ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Instagram-Video, welches den Brand zeigt, sorgt für heftige Diskussionen.

Update, 9. August, 13 Uhr: Nach einem Brand an einem Edeka-Markt an der U-Bahn-Station Thalkirchen, gibt die Polizei weitere Details zum Brand bekannt. Die genaue Ursache sei weiterhin unklar und werde derzeit ermittelt, sagt eine Polizeisprecherin. Niemand sei verletzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Erstmeldung 8. August: Ein Brand einer Edeka-Filiale in der Nähe der U-Bahn-Station Thalkirchen hat am Freitagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Kurz nach 18 Uhr meldete die Polizei, dass in der Schäftlarnstraße ein Supermarkt in Flammen steht. Dabei handelte es sich um die "Edeka Isargärten – Frischemärkte Grosjean KG". Der Website der Freiwilligen Feuerwehr München ist zu entnehmen, dass Einsatzkräfte um 18.04 Uhr über den Brand einer Lagerhalle alarmiert wurden und ausrückten.

ist zu sehen, wie meterhohe Flammen aus dem Gebäude schlugen und zudem dunkle Rauchwolken in den Himmel stiegen.

KI oder Realität? Video vom Brand entfacht Diskussion

Im Kommentarbereich des Videos ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob es sich bei den Aufnahmen um die Realität handele oder der Clip mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz produziert wurde. So hegten Kommentare wie "Da hat wohl jemand die neue KI-Kennzeichnungspflicht nicht beachtet", oder "Sieht irgendwie stark nach KI aus" starke Zweifel an der Echtheit des Videos.

Diese wurde dann vom Betreiber der Edeka-Filiale in einer kurzen Stellungnahme bestätigt. Im Kommentarbereich schreibt "frischemarktgrosjean" am Samstagmorgen: "Guten Morgen zusammen, in der Lagerhalle unserer Filiale EDEKA Isargärten kam es gestern zu einem Brand. Es handelt sich um ein reales Ereignis, glücklicherweise wurde niemand verletzt."