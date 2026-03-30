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Münchner Polizei findet mutmaßlichen Einbrecher unter Bett

Ein 34-Jähriger versteckte sich nach einem Einbruch unter einem Bett. Die Polizei entdeckte bei ihm Gold, Silber, Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 100.000 Euro.
AZ/dpa |
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Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Symbolbild)
Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich vor der Polizei unter einem Bett versteckt. Die Beamten entdeckten den 34-Jährigen in einer Wohnung in einer Wohnung in Trudering.

Polizei stößt bei Durchsuchung unter anderem auf Gold- und Silberbarren 

Wie die Polizei weiter mitteilte, soll der Mann zuvor gewaltsam in die Wohnung eines Mehrparteienhauses eingedrungen sein und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht haben. Eine Anwohnerin hatte verdächtige Geräusche im Treppenhaus bemerkt und die Polizei verständigt.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Gold- und Silberbarren, Schmuck sowie Bargeld. Der Wert der Gegenstände liegt nach Polizeiangaben im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

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