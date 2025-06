In Allach-Untermenzing kommt es am Mittwochmorgen zu einem gewalttätigen Angriff zwischen zwei Männern. Dabei sticht einer mit einem spitzen Gegenstand mehrfach auf seinen Kontrahenten ein.

Ein 36-Jähriger aus München hat am Mittwochmorgen, gegen 9.50 Uhr, in Allach-Untermenzing einen 42-Jährigen, ebenfalls aus München, in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand attackiert und dem Opfer mehrere Stichwunden am Oberkörper zugefügt.

Trotz seiner Verletzungen konnte der 42-Jährige auf die Straße flüchten, wo Passanten auf den Verletzten aufmerksam wurden und den Notruf wählten. Mehrere Polizeistreifen fuhren zum Tatort und konnten den 36-Jährigen noch vor Ort festnehmen.

42-Jähriger mit Stichwaffe attackiert – Verletzungen müssen operiert werden

Der 42-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo die Verletzungen operativ versorgt werden mussten.

Die Hintergründe zu dem Geschehen seien noch unklar, teilte die Polizei mit. Sie sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die vom Kommissariat 11 übernommen wurden.