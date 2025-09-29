AZ-Plus

Münchner Feuerwehr evakuiert Hochhaus in Solln: Das steckt dahinter

Starke Rauchentwicklung in einem Hochhaus alarmiert die Bewohner, die dann auch prompt das Gebäude verlassen müssen. Was ist passiert?
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Einsatzkräfte der Rettungsdienste betreuten die Hausbewohner während der Löschmaßnahmen.
Einsatzkräfte der Rettungsdienste betreuten die Hausbewohner während der Löschmaßnahmen. © Berufsfeuerwehr München
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Aus einem Müllabwurfschacht im zwölften Stock rauchte es am Sonntag (28. September) heftig, und so erreichten die Münchner Feuerwehr rasch erste Anrufe aus dem Hochhaus in der Springerstraße in Solln.

Starker Rauch in Hochhaus: "Die Treppenräume wurden nach Personen kontrolliert"

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 11 Uhr am Gebäude eingetroffen seien, sei "eine starke Rauchentwicklung im Gebäude sichtbar" gewesen, teilt die Feuerwehr mit.

Der Rauch habe sich über den Schacht aus dem Müllraum in die oberen Stockwerke ausgebreitet: Im Keller brannte eine Großraummülltonne. Man habe umgehend mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude geschickt, so die Feuerwehr weiter: "Die Treppenräume wurden nach Personen kontrolliert und Löschmaßnahmen mit einem Hohlstrahlrohr im Müllraum eingeleitet."

Feueralarm aus dem zwölften Stock: Polizei ermittelt zur Brandursache

Anschließend seien die Überreste der Mülltonne zum Ablöschen der letzten Glutnester ins Freie gebracht und das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht worden.

Die Feuerwehrleute brachten die Überreste der Mülltonne zum Ablöschen der letzten Glutnester ins Freie.
Die Feuerwehrleute brachten die Überreste der Mülltonne zum Ablöschen der letzten Glutnester ins Freie. © Berufsfeuerwehr München

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt, die Polizei ermittelt zur Brandursache. Einsatzkräfte der Rettungsdienste betreuten die Hausbewohner während des Einsatzes.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.