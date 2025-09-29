Münchner Feuerwehr evakuiert Hochhaus in Solln: Das steckt dahinter

Starke Rauchentwicklung in einem Hochhaus alarmiert die Bewohner, die dann auch prompt das Gebäude verlassen müssen. Was ist passiert?

Einsatzkräfte der Rettungsdienste betreuten die Hausbewohner während der Löschmaßnahmen.

Aus einem Müllabwurfschacht im zwölften Stock rauchte es am Sonntag (28. September) heftig, und so erreichten die Münchner Feuerwehr rasch erste Anrufe aus dem Hochhaus in der Springerstraße in Solln.

Starker Rauch in Hochhaus: "Die Treppenräume wurden nach Personen kontrolliert"

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 11 Uhr am Gebäude eingetroffen seien, sei "eine starke Rauchentwicklung im Gebäude sichtbar" gewesen, teilt die Feuerwehr mit.

Der Rauch habe sich über den Schacht aus dem Müllraum in die oberen Stockwerke ausgebreitet: Im Keller brannte eine Großraummülltonne. Man habe umgehend mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude geschickt, so die Feuerwehr weiter: "Die Treppenräume wurden nach Personen kontrolliert und Löschmaßnahmen mit einem Hohlstrahlrohr im Müllraum eingeleitet."

Feueralarm aus dem zwölften Stock: Polizei ermittelt zur Brandursache

Anschließend seien die Überreste der Mülltonne zum Ablöschen der letzten Glutnester ins Freie gebracht und das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht worden.

Die Feuerwehrleute brachten die Überreste der Mülltonne zum Ablöschen der letzten Glutnester ins Freie. © Berufsfeuerwehr München

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt, die Polizei ermittelt zur Brandursache. Einsatzkräfte der Rettungsdienste betreuten die Hausbewohner während des Einsatzes.