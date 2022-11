"Münchner Eiszauber am Stachus" wird aufgebaut

Am 18. November geht der Eisspaß auf dem Stachus los.

Ein Kran hilft beim Aufbau des Eiszaubers am Stachus.

Altstadt - Was war das für eine Enttäuschung für Schlittschuhfans – und natürlich auch für die Veranstalter. Im vergangenen Jahr hatten die Macher des Münchner Eiszaubers schon alles fertig hingestellt, doch dann machte der Corona-Winter dem bunten Treiben auf Kufen am Stachus einen Strich durch die Rechnung.

Noch bevor ein einziger Schlittschuhläufer seine Runden drehen konnte, wurde alles abgesagt. Doch nun ist 2022, und ein neuer Winter ist im Anmarsch.

Für Eislauf-Liebhaber gibt es eine Saisonkarte

Und am Stachus ist schon ein Kran zu Gange, um die große Eislaufbahn aufzubauen. Viel Zeit ist nicht mehr, am 18. November soll der Münchner Eiszauber heuer losgehen. Schlittschuhlaufen kann man dann bis zum 15. Januar. Wer Eislaufen wirklich liebt: Für 80 Euro (Kinder 50 Euro) gibt es für die Eisfläche am Stachus eine Saisonkarte.